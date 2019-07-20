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Лондон и Берлин призвали Иран немедленно освободить задержанный в Ормузском проливе танкер

Шедший под британским флагом Stena Impero отбуксирован в иранский порт.

Лондон и Берлин призвали Иран немедленно освободить задержанный в Ормузском проливе танкер
Танкер Stena Impero
Фото: mirror.co.uk

Правительства Германии и Великобритании призвали власти Ирана немедленно освободить нефтяной танкер Stena Impero и его экипаж, задержанные в Ормузском проливе. Об этом пишет Немецкая волна.

Подобное вмешательство в гражданское судоходство "в опасной степени обостряет" и без того напряженную ситуацию в регионе, подчеркивается в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в субботу, 20 июля.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил Ирану серьезными последствиями, если ситуация в скором времени не разрешится. 

При этом Хант отметил, что речь не идет о военном вмешательстве: "Мы ищем дипломатические пути выхода из ситуации". 

По словам главы британской дипломатии, он уже обсудил данный инцидент с госсекретарем США Майком Помпео. Попытки созвониться с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, напротив, до сих пор остались безуспешными, сообщил Хант в пятницу вечером.

В субботу утром иранская сторона сообщила, что шедший под британским флагом Stena Impero отбуксирован в порт Бендер-Аббас. Представитель Ирана добавил, что корабль столкнулся с рыболовецким судном, а перед этим проигнорировал сигнал бедствия, который послали рыбаки. По его словам, все 23 члена экипажа танкера останутся на борту до окончания расследования.

Напомним, шедший под британским флагом нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компания Stena Bulk, был задержан в пятницу Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по обвинению в нарушении международных правил судоходства. Второй танкер, о задержании которого сообщалось в тот же день, шедший под флагом Либерии Mesdar был вскоре отпущен Ираном и продолжил свой путь.

По информации компании-владельца танкера Stena Impero, установить связь с танкером пока не удалось и он больше не находится под контролем экипажа.

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