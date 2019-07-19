Евроинтеграция не была приоритетом для правительства Гройсмана, - вице-премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман сделал непубличной систему электронного мониторинга, оценки и планирования выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом в интервью LB.ua рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"К сожалению, европейская интеграция была приоритетом для немногих в правительстве (Владимира Гройсмана - ред) и точно это не та задача, которую было приоритетным для главы правительства", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она пояснила, что в целом большинство вещей, которые она предлагала, правительством поддерживались. "Но были и такие, которые не удалось реализовать — и не по своей вине, и за которые приходилось оправдываться и краснеть перед журналистами", - рассказала вице-премьер.

Так, публично было заявлено о намерении разработать систему электронного мониторинга, оценки и планирования выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. В результате появилась электронная платформа - «Пульс Соглашения» (на которой учатся наши партнеры из Грузии, Молдовы, у которых тоже есть Соглашения об ассоциации), и которая дает возможность отслеживать, где Украина находится в выполнении Соглашения "где мы лучше или наоборот - хуже движемся, где есть проблема с принятием законов Верховной Радой и т.д".

"Я считала, что этот инструмент должен быть публичным. К сожалению, эта идея публичности не было поддержана премьер-министром Гройсманом - как я понимаю, потому что она бы давала возможность анализировать и видеть, где есть проблемные моменты ", - рассказала вице-премьер.

При этом, стремление Гройсмана засекретить аналитическую платформу все равно не было эффективным. "Все равно мы каждый год представляли отчеты по выполнению Соглашения об ассоциации, где мы давали цифры, на основе этой же системы, демонстрируя процентную картинку выполнения наших обязательств. Потому что если ты не измеряешь, то и не можешь понять, где ты находишься", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер добавила, что предпринимала несколько попыток в течение этих лет сделать «Пульс Соглашения» публичным, однако безуспешно.