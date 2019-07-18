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Украинец обокрал Microsoft на $10 млн

Владимиру Кващуку грозит до 20 лет в тюрьме и штраф в $250 тыс.

Украинец обокрал Microsoft на $10 млн
Фото: EPA/UPG

В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft, сообщает ain.uа со ссылкой на The Register.

С августа 2016 по июнь 2018 года Владимир Кващук работал в Microsoft. Он был контрактным сотрудником, а потом устроился в штат и трудился в городе Рентон, штат Вашингтон. Украинец был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, отвечающей за ecommerce-деятельность.

Тестировщики Microsoft могут совершать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами. Чтобы предотвратить мошенничество, компания заблокировала доставку физических товаров, заказанных по этим картам.

Вместо "физических товаров" Кващук покупал по скидкам подарочные карты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам по заниженным ценам.

"Мошенничество позволило Кващуку, зарплата которого до вычета налогов составляла $116 тыс., купить себе автомобиль Tesla стоимостью $162 тыс. и виллу у озера стоимостью $1,6 млн. Прокуроры утверждают, что за семь месяцев эксплуатации схемы на банковский счет Кващука поступили $2,8 млн", - говорится в сообщении.

Microsoft уволила Кващука после внутреннего расследования, которое запустили из-за резкого скачка в использовании подарочных карт. Сейчас Кващук арестован, ему предъявлены обвинения. Если экс-тестировщика признают виновным, ему грозит до 20 лет в тюрьме и штраф в $250 тыс.

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