Мошенник, выдававший себя за "друга политика", сотрудника СБУ и неизлечимо больного, получил 7,5 лет тюрьмы

За неполных три года он завладел средствами 14-ти человек на 2,8 млн гривен.

Суд в Харьковской области признал виновным и приговорил к 7,5 лет лишения свободы с конфискацией 36-летнего жителя областного центра, который выманивал деньги у граждан.

Об этом сообщается на сайте месной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина признан виновным в серии мошенничеств, разбое, грабеже и краже (ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2 ст.185, ч.2 ст.186, ч. 2 ст.187 Уголовного кодекса).

"Злоумышленнику присудили 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества... Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - уточнили в прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что с июля 2013 года по июнь 2016-го обвиняемый завладел средствами 14-ти человек на 2,8 млн грн. Его жертвами были состоятельные бизнесмены, одинокие женщины и случайные знакомые. Мужчина быстро входил в доверие к почти незнакомым людям, после чего выманивал у них деньги, придумывая различные истории. В частности, он выдавал себя за криминального авторитета, неизлечимо больного, работника, человека со связями и т.д.

Больше всего денег - более 1 млн гривен - ему удалось выманить у супружеской пары бизнесменов. Мошенник познакомился с предпринимателями через общего друга и в течение двух месяцев терроризировал семью, каждый раз придумывая новые схемы "заработка". Он инсценировал звонки с угрозами физической расправы и уничтожения бизнеса, после чего взялся "помочь" семье избежать неприятностей. Он заверил супругов, что им "угрожают очень серьезные люди и поэтому лучше откупиться". Мужчина несколько раз брал у супругов крупные суммы денег, которые якобы передавал "угрожавшим", а когда понял, что таким образом получить денег больше не удастся, придумал новый "сюжетный ход". Он заявил, что вымогателей на самом деле не существовало, а "откупные" присваивал их общий знакомый, который в действительности даже не подозревал о существовании преступной схемы.

В другом случае обвиняемый представился близким "другом известного политика", мэра одного из областных центров и обещал задействовать свои "связи", чтобы помочь супружеской паре избежать большого штрафа. Мужчина заверил семью в том, что можно обойтись значительно меньшей суммой. Получив от них $10,5 тыс. на "решение вопросов", он исчез вместе с деньгами.

Познакомившись с женщиной, работавшей администратором в кафе, и узнав, что у нее не хватает денег на покупку квартиры, обвиняемый представился сотрудником СБУ и заверил, что сможет ей помочь решить проблему. В тот же вечер женщина отдала ему золотые украшения общим весом более 100 г, которые он обещал выгодно продать. Спустя несколько месяцев мошенник узнал, что его новая подруга потеряла паспорт и выманил у нее еще и денег. Он рассказал женщине, что через свои "каналы" узнал, что на ее потерянный паспорт оформили кредит на 500 тыс. гривен и пообещал уладить проблемы с банком за 15 тыс. грнивен. Получив требуемую сумму, он скрылся.

Напомним, с начала года полиция задержала несколько групп "липовых" активистов-вымогателей.

Ранее в Киеве задержали двух женщин, которые обманывали арендаторов квартир под видом риелторов.