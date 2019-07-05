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В Чорткове при строительстве мемориала воинам УГА вывезли на свалку человеческие останки

Рабочие видели надгробки, но все равно рыли котлован.

В городе Чортков Тернопольской области во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии вывезли на свалку человеческие останки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, которая начала уголовное производство по данному факту.

Территория на кладбище, где вырыли котлован под мемориальный памятник, оказался местом захоронения. Землю вместе с останками строители вывезли на мусор.

Фирма-подрядчик утверждает, что ориентировалась на документы, согласно которым захоронений на этом месте не должно было быть. Однако и архивные данные свидетельствуют о наличии могил на этой территории, и сами рабочие видели там надгробки.

В рамках уголовного производства полицейские намерены установить место, куда вывезли останки, чтобы их можно было перезахоронить.

Строительство мемориального памятника остановлено.

Проект мемориала в Чорткове
Фото: udg.lviv.ua
Проект мемориала в Чорткове

Напомним, что в 2019 году отмечалось столетие Чортковского наступления (офензивы). Это была самая  успешная операция Украинской Галицкой армии, которая проводилась в июне 1919 года на завершающем этапе войны с Польшей. Ее целью было малыми силами отбросить польскую армию за реку Золотая Липа для большего плацдарма для дальнейших военных действий. Чортковская операция не принесла стратегических успехов, но стала ярким эпизодом Украинской революции.

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