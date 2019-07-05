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На капремонт столичных дворов выделено около полумиллиарда гривен

На Подольский район выделили 55,5 млн грн, планируют отремонтировать 50 объектов.

На капремонт столичных дворов выделено около полумиллиарда гривен
Фото: kyivcity.gov.ua

В 2019 году на капитальный ремонт асфальтового покрытия межквартальных проездов и дворов в Киевском бюджете заложено около полумиллиона гривен.  Об этом сообщается в пресс-центре КГГА, со ссылкой на мэра города Виталия Кличка, который осмотрел нескольких дворов на проспекте Свободы.

«На программу капитальных ремонтов асфальтового покрытия во дворах и межквартальных проездах в этом году город выделил полмиллиарда гривен», - сказал Виталий Кличко.

В этом году отремонтировать дворы и межквартальные проезды планируют по 869 адресам. Например, на Подольский район выделили 55,5 млн грн - они пойдут на обновление более 50-ти объектов. По словам Кличко, на семи объектах ремонтные работы уже завершены, на 12-ти – еще продолжаются.

На проспекте Свободы между домами 1-А, 3 и 5 переводят более полукилометра сети центрального отопления и горячего водоснабжения. Для этого понадобится более двух километров труб. За последние два года на этой аварийном участке произошло 18 повреждений.

На проспекте Правды, 17 и Правды, 17-А продолжаются работы по асфальтированию двора и проезда площадью почти 2 квадратных километра, обустраивают также новые тротуары.

«Отремонтировать все дворы и проезды одномоментно - невозможно. На это нужно время и большие средства. Но мы делаем все, чтобы не сбавлять взятых темпов по обновлению инфраструктуры», - заявил мэр Киева.

Напомним, КГГА анонсировала капремонт Дарницкой площади. По планам к 2020 году высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном будет покрыта проезжая часть площади. Кроме этого, будут заменены тротуары на ФЭМ-покрытие, обновлены пешеходные переходы и установлено современное LED-освещение. Гарантийный срок нового покрытия составит 5 лет.

Последний раз реконструкция площади выполнялась более 30 лет назад - в 1987 году.

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