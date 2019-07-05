На Донбассе погиб украинский военный, шестеро ранены и травмированы

В четверг, 4 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вследствие обстрелов погиб один украинский военный, трое бойцов получили ранения, еще трое - боевые травмы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: в районе Опытного, Лебединского, Березового, Песок, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Красногоровки и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 14 обстрелов: на позициях вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Вольный и Золотого-4.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 4 июля двое оккупантов убиты, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил: у Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского и Новотошковского. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня