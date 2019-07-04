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Денисова анонсировала возвращение в Украину заключенных из "ЛНР"

Передача граждан Украины запланирована уже в этом месяце.

Денисова анонсировала возвращение в Украину заключенных из "ЛНР"
Фото: facebook/Людмила Денісова

В июле планируется очередное перемещение граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Денисова провела встречу с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фришем. В ходе встречи они обсудили перспективы обмена пленными и передачи заключенных с неподконтрольной правительству Украины территории.

"Я сообщила, что с 12 декабря 2018 до 24 мая этого года произошло 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены. В июле планируется очередное перемещение", - отметила Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что подобное перемещение с временно оккупированной территории Донецкой области происходило в последний раз в декабре 2018 года.

"Есть еще одна категория наших граждан, которые были приговорены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным пересмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам", - заявила Денисова.

Во время встречи омбудсмен попросила Тони Фриша посодействовать в передаче украинской стороне этих уголовных дел. Координатор СММ ОБСЕ пообещал обратиться к представителям ОРДЛО по решению этого вопроса.

Напомним, в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске на этой неделе сторонам не удалось достичь компромисса ни по вопросу перемирия на время сбора урожая на полях, ни в вопросах обмена пленными.

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