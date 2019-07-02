Интервью с маньяком

Мне всегда было интересно, что творится в голове у маньяков. Зачем они совершают свои безумные поступки?

Первого из них я повстречал в 2012 году на пожизненном. Его нельзя было назвать подлинным монстром, вроде Чикатило. Скорее неудачник. Все звали его Ручеёк, на момент нашего знакомства ему было всего 19 лет.

Фото: Ксенія Кравцова

В те годы пожизненников каждую неделю переводили в новую камеру. Это был утомительный процесс: сбор вещей, обыск, обустройство новой жилплощади. Распределяли в случайном порядке, и тут особенно не везло тем, кто попадал в камеру после цыган - те, ввиду своей дикой натуры, никогда не убирали за собой, бросали на пол окурки и другой мусор. Единственным своеобразным плюсом переездов была возможность пообщаться с новыми соседями через окно или на прогулке.

Так я и услышал историю Ручейка. На мои расспросы он, не стесняясь, рассказал, что на убийство его мотивировали истории про вампиров. Ему хотелось увидеть как льётся кровь и только ради этого он зарезал случайную женщину на ночной улице. Вторую свою жертву он наметил уже через месяц, её он попытался изнасиловать, но женщина стала вырываться. Когда он начал её резать, та, защищаясь, стала бить Ручейка сумкой по голове. Испугавшись отпора, он ретировался и продолжил жить обычной жизнью, прекратив нападения. Будучи сыном богатых родителей, он не хотел ни учиться, ни работать, лишь пьянствовал. Через полгода он проболтался знакомому о своих похождениях, тот сообщил в милицию. На следующий день оперативники увезли Ручейка на беседу, где, после непродолжительного допроса с пристрастием, тот во всем сознался и детально описал свои преступления.

Тюремные "понятия" негативно относятся к насильникам и маньякам. Их место в уголовной иерархии - низшая ступень, "обиженные". Ручейку долго удавалось избегать заслуженной участи благодаря родительским деньгам. Как выяснилось спустя несколько лет, уехав на зону, он уже не был столь откровенен. Подружился с блатными и даже стал "смотрящим" за чем-то. Однако история бесславных похождений однажды всплыла во всех деталях, за что бывшие друзья, на долгую память, полоснули по лицу заточкой.

Второго маньяка, подлинного, я встретил совсем недавно. В один день дверь моей камеры отворилась и дежурный сообщил, что ко мне до утра подселяют транзитного постояльца. Им оказался круглолицый невысокий азиат плотного телосложения. На его голове была кепка, а с лица не сходила улыбка. Новый сосед радостно представился Бахтиёром Матубяковым, поведал, что он путь держит из Москвы.

По началу ничто в его образе не выдавало подлинную натуру. Он был вежлив и старался произвести хорошее впечатление. Рассказывал, что рад уехать из России, ведь его там били менты, режим там очень жёсткий и очень долго его держали в одиночной изоляции. На просьбу о сокамернике (причем законную, согласно режимным нормативам) он получил адепта Исламского государства, с которым чуть не подрался из-за того, что игиловец заставлял его неустанно молиться и соблюдать другие религиозные нормы.

Бахтиёр рассказал, что его, гражданина Узбекистана, осудили в Москве за разбои и убийства, но еще до того он получил пожизненный срок в Киеве, но при этом утверждал, что на самом деле никаких преступлений на территории Украины не совершал: якобы он взял на себя убийства двух женщин только лишь потому, что боялся экстрадиции в Россию. Раньше он сидел там за разбой и не хотел возвращаться, украинские же тюрьмы ему очень нравились. В завершение своей биографии поведал, как сильно он любит Украину, и что сам теперь не узбек, а украинец, русских он ненавидит и желает убивать за то, что его там били и несправедливо осудили. Вдобавок убить Бахттер хотел и прокурора в Киеве, за то, что тот его обманул - пообещал не запрашивать пожизненное в обмен на признательные показания, но слова не сдержал, хотя уже не держит на него зла, ведь он остается здесь.

Первые подозрения у меня появились когда узбек попросил включить по телевизору музыкальный канал, "где показывают девок". Я дал ему пульт и наблюдал как он вёл себя найдя желаемое. Лицо напряглось, глаза расширились, он тихонько зарычал.

"Что случилось?" - спросил я с удивлением. "Провокаторша!" - крикнул он, не отрывая взгляда от экрана. Далее я выслушал краткую лекцию о том, что среди женщин много шлюх и о том как он на них зол.

Когда Бахтиер перебирал бумаги, я обратил внимание, что среди его потерпевших только лишь женщины. На мой вопрос об этом он ответил, что в Москве убивал во время разбоев, а ещё той же участи не избежал и приятель, который не помогал ему во время прошлой отсидки. Совершение убийств и изнасилований в Киеве категорически отрицал. При этом он хвалился, что ограбил грузинского вора в законе, что очень богат и что его брат - полковник налоговой службы в Москве. Поведал, что женился на некоей Алле Витер из Запорожья и благодаря этому планирует получить украинское гражданство, в чём ему обещал поспособствовать местный прокурор. Завершали список "достижений" личное знакомство с Владимиром Зеленским и план освободиться за 5 миллионов долларов.

На фоне таких увлекательных историй куда прозаичнее звучат сухие строки приговоров. Срок за изнасилование и разбой в Узбекистане, срок за разбой в России, пять убитых женщин в Москве, две убитых и изнасилованных в Киеве, несколько эпизодов в Ташкенте за которые пока ещё нет приговора. Остаётся загадкой: как маньяк избежал заслуженной участи обиженного? Есть информация, что деньги и тут сыграли свою роль.

Утром его забрали. А я воспользовался правом на доступ к интернету, которое отсудил у администрации СИЗО, и узнал из новостей детали его кровавой биографии. На суде в Москве он рассказывал, что убил одну из женщин за светлые волосы, по его мнению - признак развратности. В Киеве хвастался, что если бы не арест, то обогнал бы серийного убийцу Анатолия Оноприенко по количеству жертв.

Очень жаль, что украинские власти покрывают маньяка - не отдают его судиться в Узбекистане и отбывать наказание в России. Таким самое место в Аду на земле - застенках Чёрного дельфина и Полярной совы.