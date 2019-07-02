Де ж ваша утопічна антипутінська коаліція західних держав?

Новий президент Зеленський пообіцяв «домовлятися посередині» і кожен, хто сумнівається в беззаперечній правоті нового гаранта, виставляється на осміх новоствореною армією «зеботів».
А що ми маємо по факту? По факту за кілька днів так званого розведення військ «імені Зеленського» ми маємо двох загиблих військових медиків, касетні обстріли українських позицій та повне ігнорування загострення з боку нової влади.
Де в цей час «антипутінська коаліція Заходу»? Вона повертає російську делегацію в ПАРЄ більшістю голосів та замість реагування на обстріли наших територій, скликає Раду безпеки ООН по темі українського мовного закону.
Все це - дзеркало нашої слабкості. Захід нас відверто зневажає. Врешті решт, це не завдання Заходу - дбати про національні інтереси України. Слабким ніколи не допомагають. Якщо держава хоче, щоб їй допомагали, вона повинна бути сильною. Україна буде сильною, але без колишніх та нинішніх імітаторів державного керівництва.