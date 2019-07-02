Де ж ваша утопічна антипутінська коаліція західних держав?

Слова минулої влади важать стільки ж, як мовчання нинішньої. Тобто нуль. Порошенко п’ять років годував казками про те, що завдяки йому західний світ об’єднався в єдиний фронт боротьби з Путіним. Кожен, хто нагадував про газові переговори РФ з Німеччиною, співпрацю зі скандинавами чи політичні домовленості Путіна з французами або італійцями, таврувався «зрадофілом» та «агентом Кремля».

Фото: пресс-служба президента

Новий президент Зеленський пообіцяв «домовлятися посередині» і кожен, хто сумнівається в беззаперечній правоті нового гаранта, виставляється на осміх новоствореною армією «зеботів».

А що ми маємо по факту? По факту за кілька днів так званого розведення військ «імені Зеленського» ми маємо двох загиблих військових медиків, касетні обстріли українських позицій та повне ігнорування загострення з боку нової влади.

Де в цей час «антипутінська коаліція Заходу»? Вона повертає російську делегацію в ПАРЄ більшістю голосів та замість реагування на обстріли наших територій, скликає Раду безпеки ООН по темі українського мовного закону.

Все це - дзеркало нашої слабкості. Захід нас відверто зневажає. Врешті решт, це не завдання Заходу - дбати про національні інтереси України. Слабким ніколи не допомагають. Якщо держава хоче, щоб їй допомагали, вона повинна бути сильною. Україна буде сильною, але без колишніх та нинішніх імітаторів державного керівництва.