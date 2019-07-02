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Де ж ваша утопічна антипутінська коаліція західних держав?

Слова минулої влади важать стільки ж, як мовчання нинішньої. Тобто нуль. Порошенко п’ять років годував казками про те, що завдяки йому західний світ об’єднався в єдиний фронт боротьби з Путіним. Кожен, хто нагадував про газові переговори РФ з Німеччиною, співпрацю зі скандинавами чи політичні домовленості Путіна з французами або італійцями, таврувався «зрадофілом» та «агентом Кремля».

Фото: пресс-служба президента

Новий президент Зеленський пообіцяв «домовлятися посередині» і кожен, хто сумнівається в беззаперечній правоті нового гаранта, виставляється на осміх новоствореною армією «зеботів».

А що ми маємо по факту? По факту за кілька днів так званого розведення військ «імені Зеленського» ми маємо двох загиблих військових медиків, касетні обстріли українських позицій та повне ігнорування загострення з боку нової влади.

Де в цей час «антипутінська коаліція Заходу»? Вона повертає російську делегацію в ПАРЄ більшістю голосів та замість реагування на обстріли наших територій, скликає Раду безпеки ООН по темі українського мовного закону.

Все це - дзеркало нашої слабкості. Захід нас відверто зневажає. Врешті решт, це не завдання Заходу - дбати про національні інтереси України. Слабким ніколи не допомагають. Якщо держава хоче, щоб їй допомагали, вона повинна бути сильною. Україна буде сильною, але без колишніх та нинішніх імітаторів державного керівництва.

 

Роман Чернишев Роман Чернишев , Керівник прес-служби Національного Корпусу
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