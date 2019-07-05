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Медведчук - ворог. До ворога не може бути нейтрального ставлення

Вчора на італійському кінофестивалі відбулась презентація українофобського фільму Олівера Стоуна про «героїчну роль» Віктора Медведчука в сучасній українській історії. Гроші не пахнуть. Навіть якщо ти великий режисер, а гроші путінські. Мені немає діла до моральних якостей Олівера Стоуна, більше турбує образ Медведчука в очах моїх співгромадян. Особливо сьогодні - під час війни та напередодні стратегічно надважливих виборів.

Медведчук - ворог. До ворога не може бути нейтрального ставлення
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Історія життя Віктора Медведчука - це суцільний проект кропіткої роботи по знищенню української державності. Кожен крок його адвокатської, громадської, політичної та сьогоднішньої псевдодипломатичної роботи направлений проти всього українського.

Як адвокат, Медведчук фізично знищував цвіт української нації. Приклад Василя Стуса настільки відомий, що немає необхідності повторювати.

Як політик, Медведчук в минулому на посаді віце-спікера парламенту та голови кучмівської адміністрації проводив відкриту та кулуарну проросійську політику та має прямий стосунок до появи явищ «регіоналів», «ватників» та «сепарів» в українській реальності. Зараз же політик Медведчук при повній бездіяльності спецслужб веде відверту п’яту колону Кремля до Верховної Ради України.

Як «дипломат», Медведчук під виглядом участі в так званій «мінській групі» та на прямих переговорах з очільниками Кремля методично послаблює українські позиції та здає ворогу просто все. 

Як громадський діяч, Медведчук разом з «Українським вибором» багато років при тій самій бездіяльності спецслужб розробляв проекти «руського міра» прямо всередині України.

Потрібно розуміти, що за прямої допомоги Путіна Медведчук має необмежений фінансовий ресурс через «дизельно-нафтову» трубу до Європи. Загальний оборот коштів на його проекти складає без перебільшень мільярди доларів. Тому сьогодні Медведчук оптом скуповує телеканали та лояльність громадських організацій. Політиків, «лідерів громадської думки» та західних режисерів він скуповує вроздріб. Але мета одна - за неможливості силової перемоги, нав’язати порядок денний Путіна в розум, душі та серця мільйонів українців.

В таких умовах жоден українець не має права говорити про «неоднозначність» постаті Медведчука в українській політиці. Там все однозначно. Його «мир» - це наша війна, капітуляція та втрата не тільки територій, але й незалежності. Його «дипломатія» - це наша капітуляція. Його «бізнес» - це сотні тисяч загиблих на Сході України. Медведчук - ворог. Єдині, хто має сміливість, бажання та характер боротися з ворогами України - це націоналісти. «Медведчуки» завжди програють, Україна залишається.

Роман Чернишев Роман Чернишев , Керівник прес-служби Національного Корпусу
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