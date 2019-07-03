Живі гроші замість субсидій

З 1 жовтня 2019 року в Україні стартує повна монетизація пільг на житлово-комунальні послуги . З початку 2019 року кошти отримували тільки ті, хто вперше подав документи на отримання субсидії. У травні програма з монетизації субсидії продовжилась, та виплати на рахунки перераховувались тим домогосподарствам, які отримують субсидії у неопалювальний сезон. Надалі монетизовані пільги на оплату комунальних послуг отримуватимуть усі субсидіанти. Відповідно до ухваленого рішення Кабміну паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі – готівкова і безготівкова.

Фото: slovo.odessa.ua

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через «Ощадбанк». Для цього АТ «Ощадбанк» вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг. Після того банк здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ «Ощадбанк».

Такий механізм буде зручним для тих споживачів, які хочуть зекономити час на оплату житлово-комунальних послуг.

Пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим пільговикам на підставі особисто поданих заяв до органів соціального захисту населення.

Як працюватиме система виплат?

Органи соціального захисту населення щомісяця до 25 числа формуватимуть реєстри пільговиків для виплати у готівковій формі і передаватимуть їх до Мінсоцполітики. Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ «Ощадбанк» та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг. Таким чином, кошти одразу будуть надходити на особисті рахунки пільговиків.

Якщо є неоплачені платіжки…

Важливо, щоб не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг. Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з «Ощадбанком» для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі. Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися з заявою та декларацією про доходи в управління соцзахисту.

Чи потрібно у жовтні йти в управління соцзахисту, щоб оформити субсидію на зиму?

Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020 рр., то у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року. Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки – 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням Комісії з питань призначення житлово-комунальнихсуп

Як звернутись до даної комісії?

Потрібно подати заяву до місцевого управління соціального захисту населення про призначення субсидії. У заяві зазначаються відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові, зареєстроване місце проживання (для орендарів – фактичне місце проживання) з зазначенням адреси житла: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

У заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію:

- на оплату житлово-комунальних послуг;

- на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення).

Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно зазначити все.

Також, приймаючи рішення, комісія враховує стан здоров’я заявника та інші аспекти. Тож подавайте максимум документів, які підтвердять Вашу потребу у субсидіюванні.

Пам’ятайте, що усна відмова посадовця є неправомірною. Знайте свої права та вміло їх захищайте!