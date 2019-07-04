Клюев протестировал «матрицу Зе»

Отмена регистрации бывшего главы АП Януковича Андрея Клюева кандидатом в депутаты показала две вещи. Во-первых, волна возвращения команды Януковича в активную политику «эпохи Зе» набирает обороты. А во-вторых, что в отношении самых одиозных из них пока ещё срабатывают предохранители. Оставшиеся от периода «папередника» Зеленского.

Фото: Макс Левин

Возвращение «бывших» и их влияния на повестку дня началось ещё на закате президентства Порошенко.

В общих чертах повторилась ситуация после победы первой, Оранжевой, революции. Когда многие из соратников Януковича в 2005-ом поспешили «уйти в тень». И, выждав, момента, когда они окажутся ослабевшим противникам не по зубам, спокойно вернулись. В страну и в активную игру.

Конечно, сейчас совсем другой масштаб – и количества убежавших из страны, и времени выжидания «в тени». Но в целом алгоритм «Бегство – Выжидание - Возвращение» снова реализовывается. Тем более, что возвращаются беглецы не на пустое место – капиталы, связи в судах, в вертикали власти (и это после всех чисток и люстраций!) у них имеются в солидном количестве.

Другое дело, что пока они были выведены из активной игры, другие игроки нарастили свое влияние и возможности. И потому пока вчерашним «хозяевам жизни» не удаётся так же быстро и результативно, как до 2014 года, решать все необходимые задачи.

Но они постоянно работают в этом направлении. И постоянно проверяют изменившуюся за время их отсутствия матрицу власти на наличие слабых мест и разного рода уязвимостей. А также проверяют – до какой степени удастся её «прогнуть» под себя.

Первой такой проверкой, получившей большой публичной резонанс, стала июньская история главного юриста Януковича Андрея Портнова. Который не только в мае вернулся в Украину, но и полмесяца назад попытался устроиться на должность профессора кафедры конституционного права юрфака Киевского национального университета. Лишь после массовых протестов студентов против Портнова ректор этого университета был вынужден отменить приказ о его трудоустройстве.

Это была лишь первая попытка Портнова проверить свои возможности в новой Украине. И сто процентов не последняя. Учитывая его влияние, связи и огромные возможности в судебной системе страны, а также масштаб его претензий и его способности работать системно - успех его личной «реконкисты» является лишь вопросом времени.

Следующей проверкой на слабо рыхлой «матрицы Зе» стала попытка следующего ближайшего сподвижника Януковича, Андрея Клюева, зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты. И матрица быстро поддалась – с использованием судов (где опять же его партнёр Портнов имеет громадные возможности) Клюеву это практически было удалось!

Сначала 23 июня Центральная избирательная комиссия приняла абсолютно правильное очевидное решение об отказе зарегистрировать Клюева. В связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года. Где он был – хорошо известно. В Москве.

В ответ представители Клюева заверили, что он был не в московских краях. А в Донецке. Который юридически принадлежит Украине.

Верховный суд оперативно, уже 1 июля обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева кандидатом в нардепы. И на следующий же день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала этого экс-главу Администрации президента Виктора Януковича кандидатом в народные депутаты.

Понадобилось вмешательство спикера Андрея Парубия. Который официально обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании Клюева на территории Украины, чтобы ЦИК отменила его регистрацию.

Такие данные были оперативно предоставлены. И в среду вечером Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева кандидатом в народные депутаты.