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Э-демократия? Отлично! И?

Итак, э-демократия...

"Конечно хорошо!"- скажете Вы. Отлично! Но!

Мы понимаем, что э-демократия - производная и составляющая системы под названием Умный Город/Smart City. Системы, которая целиком и полностью базируется на цифровых технологиях. Однако, они - еще не все кирпичики, из которых сложен Умный Город!

Фото: delfi.lt

Да, для нас уже стали привычными разные профиты, что которые принесла с собой цифра. Оплата прямо с телефона, туристические 3D гиды в городах, билеты на концерты, самолеты, автобусы из интернета, саморегистрация в аэропортах... Даже больше - в мире колесит более 30 тысяч! автономных автомобилей. 

Однако! 

Без одной штуки искусственный интеллект, как те обезьянки - глух, слеп и нем. Ему, как и человеческому мозгу, необходимы органы чувств. Он должен считывать пространство, чтобы реагировать на происходящее. Интернет вещей - так это называется. Передача информации от "органов чувств" (датчиков/чего угодно) в "мозг" (искусственный).

По некоторым данным Украина - одна из всего двух! европейских стран, где отсутствует системная инфраструктура интернета вещей. Мы сможем построить полноценный Умный Город, Умный Водоканал, Умную Школу, Умный Перекресток, в конце концов, только опираясь на инфраструктуру интернета вещей!

Нужно создавать! А кто? Уверен - бизнес! Это отличная инвестиция! IT рынок - один из самых, если не самый быстрорастущий в мире. К 2025 году капитализацию Smart City оценивают более чем в 2 трлн $. Очень перспективный рынок с четким пониманием тенденций!

Ассоциация малых городов Украины - активный агент продвижения smart-решений в муниципалитеты. Уверен, наш проект "Ukrainian Smart City Expo 2019", Умная Выставка - станет той экосистемой, где вырастут смарт-деревца городов! Но, об этом отдельно.

СМАРТУЕМСЯ!

Павло Козирєв Павло Козирєв , Голова Асоціації малих міст України
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