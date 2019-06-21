Э-демократия – назад, в будущее?

Наши пращуры решали важные для Громады вопросы на Вече. Древний Киев мог себе это позволить. Не так много жителей, да и не все имели право голоса. И это работало!

Попробуй сейчас – собери четырехмиллионный мегаполис «на посоветоваться». Развитие городов положило конец прямой демократии. Жаль! Ведь она является мощным фактором гармонии между властью и громадой, которая ее (власть) выбрала.

Но!

В нашу жизнь стремительно ворвалась цифра. Ворвалась – и опрокинула наши представления о вещах, которые формировались столетиями. Торговля, управление, развлечения ... Главное – коммуникации!

По некоторым данным, в наших городах двое из трех жителей пользуются смартфонами. Этакая электронная громада. Смарт Сити. В Смарт Сити возможно Смарт Вече. Запросто!

Фото: 112.ua

Расшифрую.

Smart City или Умный Город. Что это? На самом деле, то же самое, что и обычный город. Со своей поверхностью, всем, что под землей, всем что над. Со всей информацией, связанной и порождаемой этим всем. Со всеми необходимыми для жизнедеятельности города процессами и услугами. Даже – с управленческими решениями (привет, искусственный интеллект!). Просто, это все существует в цифре.

Настоящий Смарт Сити имеет оцифрованное пространство, мониторит его изменения, анализирует их и, главное – принимает управленческие решения. Поэтому и Умный. Будем откровенны – во многих вещах у машин это получается лучше.

А теперь – главное.

Смарт Сити – это принципиально другой уровень коммуникации! Между всеми, а прежде всего – между властью и жителями!

е–Консультации с общественностью уже настоящее в (пока!) немногих городах. Электронные петиции, общественные бюджеты... Вернемся к истокам, но на новом уровне! На уровне е-Вече.

Даже больше.

Предки собирали и проводили Вече только в Громаде. Цифра дает возможность использовать прямую демократию в масштабах страны! е-Выборы могут быть первым шагом. Но это уже другая история. Как и о том:

– что нужно?

– когда это будет?

Смартуемся?