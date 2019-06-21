Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
ГлавнаяБлогиБлог Павла Козирєва

Э-демократия – назад, в будущее?

Нет, скорее – вперед, в прошлое!

Объясню.

Наши пращуры решали важные для Громады вопросы на Вече. Древний Киев мог себе это позволить. Не так много жителей, да и не все имели право голоса. И это работало!

Попробуй сейчас – собери четырехмиллионный мегаполис «на посоветоваться». Развитие городов положило конец прямой демократии. Жаль! Ведь она является мощным фактором гармонии между властью и громадой, которая ее (власть) выбрала.

Но!

В нашу жизнь стремительно ворвалась цифра. Ворвалась – и опрокинула наши представления о вещах, которые формировались столетиями. Торговля, управление, развлечения ... Главное – коммуникации!

По некоторым данным, в наших городах двое из трех жителей пользуются смартфонами. Этакая электронная громада. Смарт Сити. В Смарт Сити возможно Смарт Вече. Запросто!

Фото: 112.ua

Расшифрую.

Smart City или Умный Город. Что это? На самом деле, то же самое, что и обычный город. Со своей поверхностью, всем, что под землей, всем что над. Со всей информацией, связанной и порождаемой этим всем. Со всеми необходимыми для жизнедеятельности города процессами и услугами. Даже – с управленческими решениями (привет, искусственный интеллект!). Просто, это все существует в цифре.

Настоящий Смарт Сити имеет оцифрованное пространство, мониторит его изменения, анализирует их и, главное – принимает управленческие решения. Поэтому и Умный. Будем откровенны – во многих вещах у машин это получается лучше.

А теперь – главное.

Смарт Сити – это принципиально другой уровень коммуникации! Между всеми, а прежде всего – между властью и жителями!

е–Консультации с общественностью уже настоящее в (пока!) немногих городах. Электронные петиции, общественные бюджеты... Вернемся к истокам, но на новом уровне! На уровне е-Вече.

Даже больше.

Предки собирали и проводили Вече только в Громаде. Цифра дает возможность использовать прямую демократию в масштабах страны! е-Выборы могут быть первым шагом. Но это уже другая история. Как и о том:

– что нужно?

– когда это будет?

Смартуемся?

Павло Козирєв Павло Козирєв , Голова Асоціації малих міст України
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:

Другие записи блога:

Читайте также