Поставлена преграда посягательствам РФ на столичную землю

На прошлой неделе мэр Виталий Кличко подписал решение Киеврады о запрете на передачу имущества и земель коммунальной собственности Киева «в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых есть доля государства-агрессора». Речь идёт о юрлицах, в уставных капиталах которых России принадлежит более 25%, или РФ является конечным бенефициаром.

В пояснительной записке к документу указывается, что территориальная община Киева требует от депутатов Киевсовета принятия мер по обеспечению надлежащей охраны земель коммунальной собственности во время войны с Российской Федерацией.

Таким образом Киев смог ликвидировать реальную угрозу потери десятков гектаров столичной земли. Которая в качестве залога по правовым нормам, действующим до принятия Киеврадой постановления о моратории, в качестве залога могла переходить под контроль аффилированным с РФ юридических лиц.

Так, в прошлом году в Киеве большой резонанс получила история с торговым центром «Магеллан». В июне 2018-го в него ворвались около сотни «титушек». Они захватили торгово-развлекательный комплекс площадью 28,5 тысяч квадратных метров в пользу «Сбербанка».

Как пояснили россияне тогда, этот захват собственности украинских компаний состоялся в рамках выполнения ипотечного договора. Однако российский банк попытался забрать в аренду не только собственность компаний, но и земельный участок под «Магелланом». Поскольку в тот момент, когда залоговое имущество переходит в собственность того или иного банка, у финансового учреждения появляется формальный повод переоформления на себя и договор аренды на земельный участок...

Именно так и поступил «Сбербанк». В ноябре прошлого года Департамент земельных ресурсов КГГА даже зарегистрировал проект решения, в котором «Сбербанку» предлагалось передать «в аренду на 5 лет земельной участок площадью 3,4157 га из земель коммунальной собственности территориальной общины города Киева». Причём провести эту операцию в пользу российского банка департамент КГГА предлагал по упрощенной процедуре.

Однако после введения запрета на передачу в аренду и собственность столичной земли юридическим лицам страны-агрессора в попытках передачи земли под «Магеланом» Сбербанку России поставлена точка.

Этот успешный киевский опыт наверняка пригодится всей стране. Поскольку находящиеся под санкциями российские «Сбербанк» и «Проминвестбанк» за последний год заметно активизировали работу по взиманию залогового имущества разных украинских компаний.

В декабре прошлого года, например, широкий резонанс получила история с кондитерской фабрикой «АВК». Тогда Хозяйственный суд Донецкой области принял решение о взыскании с «АВК» кондитерской фабрики, в том числе помещения и оборудования, в пользу «Проминвестбанка». Несмотря на то, что акционеры «АВК» предпринимали постоянные попытки договориться с банком о реструктуризации задолженности.

Подобная практика получения залоговых земельных участков начала широко применяться «Проминвестбанком» и «Сбербанком» по всей Украине. Вследствие чего возникла реальная угроза перехода большого количества земельных участков разного размера - от нескольких соток до десятков гектаров (к примеру, завод по изготовлению резинотехнических изделий с площадью земельного участка 29,968 га в городе Белая Церковь на Киевщине) - под контроль российских государственных структур.

Поэтому принятие запрета на передачу земли в аренду и собственность государству-агрессору не только в Киеве, но и во всей стране на фоне прозападной риторики президента Зеленского стало бы очень серьёзным сигналом для северного соседа. А вовремя присоединившись к запущенной Киевом волне решений по защите родной земли от посягательств агрессора Зеленский сможет получить большие предвыборные, имиджевые и другие политические дивиденды.

Насколько быстро этот успешный опыт будет распространён по остальным регионам – зависит теперь от местных властей и от инициативности президента.