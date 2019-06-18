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Здорова молодь — здорова нація: як залучити молодь до спорту

Люди давно шукають джерело молодості, але згідно з дослідженням вчених, джерело весь цей час було у нас під носом. І воно у фізичній активності. Кожен з нас хоче залишатися енергійним і активним та, щоб наші діти — росли здоровими.

Фото: Макс Левин

Дуже важливо, щоб молоде покоління займалося спортом. Щоб наші діти росли активними і здоровими. А тому, необхідно створювати для цього ідеальні умови.

Адже надаремно говорять, якщо не вкладати сьогодні в освіту і спорт, завтра доведеться фінансувати тюрми. Особисто я проти подібних перспектив. Тому вважаю, що ми мусимо розвивати сферу фізичної культури.

Спорт вчить чесної конкуренції і вчить перемагати. Зрештою, це здоров’я нації. А тому — будемо робити все, щоб розвивати спортивний рух і далі будувати суспільство успішних та щасливих людей.

Ще кілька років тому у Гадяцькому районі були повністю відсутні спортивні майданчики. Інтенсивний розвиток спорту розпочався у 2015 році, коли прийняли програму підтримки фізичної культури та спорту.

Три роки поспіль проводимо конкурс на кращий спортивний майданчик у селах району. Для того, щоб залучити громади до діалогу, запропонували заохочувані призи. За перше місце — 100 тисяч гривень, за друге — 60, за третє — 40 тисяч.

Таким чином ми спонукаємо сільські ради відновлювати спортивну інфраструктуру. Окрім цього, за рахунок державного бюджету, нам вдалося побудувати майданчики зі штучним покриттям для гри у футбол. Також відновили чемпіонат району з футболу, почали проводити традиційний кубок з боксу у новому форматі. Ще у далекому 2009 році ми починали із Богатирських ігор. Силовий вид спорту виховав чимало зірок. Зараз наші богатирі приймають участь у змаганнях не лише в районі, а й в області.

Ще один приклад, як заохотити дітей до занять спортом — відкривати філії спортивної школи у селах. Наразі понад 500 дітей, у різних селах району, займаються різними видами спорту і відвідують спортивні гуртки та секції. Я вважаю, що одне з найбільших наших досягнень, що ми молодь долучаємо до спорту. На сьогоднішній день, немає жодного села, де не було б спортивного майданчика.

Не дарма існує твердження, що фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки в світі не зможуть замінити фізичні вправи. Продовжуємо й надалі розвивати і підтримувати спорт у Гадяцькому краї, щоб наша молодь була активною і сильною, а разом з цим, ми виховуємо здорову націю.

Олексій Матюшенко Олексій Матюшенко , Голова Гадяцької районної державної адміністрації
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