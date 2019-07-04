В лагере "Салют" выросло количество пострадавших от отравления

Накануне госпитализировали еще 8 детей и одного воспитателя.

В Николаевской области возросло количество пострадавших от отравления в частном лагере "Салют". Накануне в больнице попали еще 9 человек - восьмеро воспитанников и один взрослый. Об этом 4 июля сообщает ТСН.

"Лагерь обещали закрыть, но пока окончательно не выяснят, что именно вызвало массовое недомогание, он работает. Результаты анализов ожидают 4 июля. Треть детей родители уже забрали домой", – сказано в сообщении.

После госпитализации детей 1 июля в "Салют" приехали специалисты Госпродпотребслужбы. В лагере выявили нарушения санитарных норм и в целом плохие условия для пребывания детей.

Напомним, 1 июля почувствовали недомогание 40 из 100 детей, приехавших на отдых в "Салют" из Каменца-Подольского Хмельницкой области. 16 из них были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, позже медики установили у пострадавших еще один диагноз - острый гастроэнтероколит.