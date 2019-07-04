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В пятницу в Киеве до +25 градусов, местами кратковременный дождь

Ночью температура в столице снизится до +13 градусов.

В пятницу в Киеве до +25 градусов, местами кратковременный дождь

В пятницу, 5 июля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+14 градусов, днем +20...+26 градусов, в Ровенской области +19…+24 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +20...+26 градусов, в Черниговской и Сумской области +19…+24 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +21...+27 градусов, в Днепропетровской области +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +22...+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+19 градусов, днем +24...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.

4 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

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