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Пятеро военных ранены на Донбассе за сутки

Боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ.

Пятеро военных ранены на Донбассе за сутки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 29 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В резальтате пятеро  военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими Соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды рядом с Опытно - из ручного противотанкового гранатомета, два раза неподалеку Марьинки - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета, дважды окраину Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, два раза в районе н.п. Лебединское - из станкового противотанкового гранатомета, вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета, окраину Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз. В частности, пять раз вблизи Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды окраину Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Попасной - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета, окраину Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды рядом с Новгородским - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета, вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано три обстрела.

Напомним,  Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 2 июля не смогла согласовать введение "хлебного перемирия" и освобождение пленных из-за позиции РФ.

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