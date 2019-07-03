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ГБР открыло дело по факту возможного хищения 11 млн гривен при строительстве нового киевского пешеходного моста

Чиновники вносили недостоверную информацию в документацию по стоимости и разработке проекта пешеходного моста.

ГБР открыло дело по факту возможного хищения 11 млн гривен при строительстве нового киевского пешеходного моста
Фото: КГГА

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного присвоения 11 млн гривен чиновниками КГГА при строительстве велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов. Об этом говорится в материалах суда.

Уголовное производство открыто 8 мая.

В материалах досудебного расследования сказано, что должностные лица КГГА возможно совершили уголовное преступление по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Проектные системы ЛТД". Они злоупотребляя своим должностным положением вносили недостоверную информацию в документацию по стоимости и разработке проекта пешеходного моста.

Установлено, что распоряжением КГГА от 27 февраля 2017 года принято решение о проведении строительства мостового перехода, заказчиком которого определено коммунальное предприятие "Инженерный центр". В дальнейшем предприятие заключило договор на выполнение проектных работ с ООО "Проектные системы ЛТД" на общую сумму 3 634 321 гривен.

В июле 2018 года была объявлена переговорная процедура на закупку дополнительных проектных работ по объектам и заключен договор на сумму 1 549 437 гривен.

Дополнительным соглашением от 10 декабря 2018 года в связи с уменьшением объемов работ и необходимостью корректировки проектной документации договорная цена была уменьшена до 637 775 гривен. Распоряжением КГГА администрации от 20 ноября 2018 года был утвержден проект по объекту. В дальнейшем возникла необходимость в выполнении дополнительных объемов работ с корректировкой разработанной проектной документации.

26 декабря 2018 года между КП "Инженерный центр" и ООО "Проектные системы ЛТД" был заключен договор на выполнение работ по корректировке проекта и дополнительных работ на сумму 9 500 672 гривен.

Кроме того, 17 декабря 2018 года между КП "Инженерный центр" и ООО "Проектные системы ЛТД" был заключен договор на осуществление авторского надзора за строительством объекта. Его цена составила 1 051 380 гривен. По состоянию на апрель этого года было оплачено работ на общую сумму 8 099 553 гривен.

Кроме того, в декабре 2018 года был заключен договор с ООО "Спецавто-Строй" на выполнение строительных работ. Окончательная цена договора составила 271 989 641 гривен.

ГБР начало расследовать законность и обоснованность установленных цен на указанные работы.

Суд разрешил следователям изъять указанную проектную документацию, которая, в частности, находится в КГГА и в КП "Инженерный центр".

Напомним, пешеходно-велосипедный мост между Аркой дружбы народов и Крещатым парком открыли 25 мая 2019года. Уже на следующий день два стеклянных окна в полу покрылись трещинами. Когда их меняли, треснуло третье.

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил, что верхнее стекло-пленку в ближайшее время заменят на бронированное.

14 июня новый пешеходный мост закрывали на ремонт.

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Источник: "Украинские новости"
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