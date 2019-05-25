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В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой

Общая стоимость работ превысила 400 млн гривен.

Фото: LB.ua

В Киеве 25 мая открыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Длина сооружения составила 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла.

Фото: facebook/Віталій Кличко

Фото: facebook/Віталій Кличко

Высота двух центральных опор моста - 22 и 32 метра. 

Стоимость моста составила 275 млн гривен, благоустройство части Владимирской горки и строительство нового фонтана обошлось еще в 90 млн гривен, укрепление склонов стоило еще 55 млн гривен.

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия объекта попросил не спекулировать на этих цифрах и пообещал независимую экспертизу расходов на строительство.

Фото: facebook/Віталій Кличко

Фото: facebook/Віталій Кличко

"Уже начались спекуляции: мост Кличка еще дороже, еще дороже... Хочу подчеркнуть: мы строили несколько объектов. И чтобы не было, как в прошлом году, когда мы открыли лестницу со Старокиевской горы, - цену всего объекта, всего парка разделили на ступеньки и посчитали, сколько будет стоить одна. Это неправильно, это манипуляция", - сказал Кличко.

Во время церемонии открытия Кличко вместе с братом Владимиром попрыгал на стеклянном окне, которое встроено в поверхность моста, чтобы доказать его прочность.

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