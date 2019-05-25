В одном из киевских супермаркетов на проспекте Тычины (Березняки) мужчина напал на 9-летнего ребенка и пытался его душить.
Видео происшествия попало в сеть в пятницу, 24 мая, а в субботу Национальная полиция сообщила подробности случившегося.
Инцидент произошел 21 мая в очереди на кассе.
Мама, стоявшая рядом с ребенком, быстро его отбила, после чего мужчину задержали охранники магазина и передали полиции. Нападавшим оказался местный 42-летний житель, который раньше к уголовной ответственности не привлекался.
В момент нападения он был сильно пьян (3,09 промилле).
На него завели дело по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство), после чего суд отпустил его под личное обязательство.
Напомним, в начале апреля в другом киевском супермаркете один посетитель ударил другого в очереди за пиццей. Пострадавший ударился головой во время падения и скончался на следующий день.