Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского (обновлено)
Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку

Семья не выходила на связь несколько дней.

В субботу, 11 мая, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек на Березняках, по адресу улица Тычины,11 в квартире обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку. Ее госпитализировали, сообщает Информатор.

Как рассказали соседи погибших, они почувствовали неприятный запах на лестничной клетке 9 этажа и вызвали полицию и спасателей. Отметим, что тела нашли в квартире на 7-м этаже.

Фото: Информатор

Сотрудники ГосЧС вскрыли дверь и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок - девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Фото: Информатор

Ранее девочку с родителями искали в одной из групп района.

Соседи говорят, что семья была неблагополучная - злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали.

Издание отмечает, что полицию вызвали еще когда семья пропала. Однако квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на тот момент еще не было никаких оснований.

Фото: Информатор

11 мая в помещении полицейские обнаружили мужчину 1985 года рождения и женщину 1991 года рождения мертвыми. Также в квартире находилась девочка 2017 года рождения. Ее сразу же доставили в детскую больницу и оказали помощь. Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

Фото: Нацполиция

В полиции сообщают, что видимых телесных повреждений у родителей девочки обнаружено не было. В данный момент причину их смерти выясняет экспертиза.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также