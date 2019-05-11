Семья не выходила на связь несколько дней.

В субботу, 11 мая, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек на Березняках, по адресу улица Тычины,11 в квартире обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку. Ее госпитализировали, сообщает Информатор.

Как рассказали соседи погибших, они почувствовали неприятный запах на лестничной клетке 9 этажа и вызвали полицию и спасателей. Отметим, что тела нашли в квартире на 7-м этаже.

Фото: Информатор

Сотрудники ГосЧС вскрыли дверь и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок - девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Фото: Информатор

Ранее девочку с родителями искали в одной из групп района.

Соседи говорят, что семья была неблагополучная - злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали.

Издание отмечает, что полицию вызвали еще когда семья пропала. Однако квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на тот момент еще не было никаких оснований.

Фото: Информатор

11 мая в помещении полицейские обнаружили мужчину 1985 года рождения и женщину 1991 года рождения мертвыми. Также в квартире находилась девочка 2017 года рождения. Ее сразу же доставили в детскую больницу и оказали помощь. Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

Фото: Нацполиция

В полиции сообщают, что видимых телесных повреждений у родителей девочки обнаружено не было. В данный момент причину их смерти выясняет экспертиза.