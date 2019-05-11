На Донбассе в субботу почти не стреляли

В субботу, 11 мая, на Донбассе почти не стреляли.

В вечерней сводке штаба Операции объединенных сил сообщается всего о двух нарушениях режима прекращения огня боевиками.

Согласно сообщению, обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у населенного пункта Пески; из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.