МВД наградило 55 лучших сотрудников министерства. Об этом говорится на сайте ведомства.

Трое работников системы МВД получили орден «За мужество» III степени - спасатель старший лейтенант Сергей Денисюк, гвардейцы в/ч 3035 прапорщик Сергей Лиманец и старший сержант Александр Питюренко.

"Прапорщик Сергей Лиманец зимой 2015 под Дебальцево вывел из вражеской засады свое подразделение. В дальнейшем неоднократно привлекался к разведывательным операциям во время АТО и ООС ", - говорится в сообщении.

Также медаль за спасенную жизнь получила лейтенант львовской полиции Наталья Филиппа. Полицейская уговорила военнослужащего, который хотел покончить жизнь самоубийством, не делать этого.

Сотрудники МВД получили государственные награды, ведомственные отличия, награды Кабинета министров Украины и Верховной Рады. Награды вручил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что Порошенко присвоил 24 генеральских звания.