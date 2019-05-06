Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Грузовик с туристами упал с 40-метровой высоты из-за пьяного водителя, - полиция

Местный житель не справился с управлением на подъеме.

Грузовик с туристами упал с 40-метровой высоты из-за пьяного водителя, - полиция
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Полиция считает, что причиной падения автомобиля с туристами с высоты 40 м в реку в Ивано-Франковской области и гибель троих пассажировявляется пребывание водителя в алкогольном опьянении. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МВД.

"Водитель - житель одного из сел Косовского района - управлял в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза", - сказано в сообщении.

47-летний водитель управлял автомобилем ГАЗ-66, где находились 23 туриста, и не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.

На месте погибли 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21 до 49 лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами, остальным оказана помощь на месте происшествия. Один человек находится в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Правоохранители задержали водителя и намерены объявить ему подозрение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также