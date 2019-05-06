В массовых мероприятиях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220 тыс. человек

Национальная полиция прогнозировала участие 220 тыс. человек в массовых мероприятиях 8 (День памяти и примирения) и 9 мая (День Победы). Об этом говорится в пресс-службе Нацполиции.

"Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что 8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 000 человек. В связи со значительной численностью участников ситуационные центры на местах, начиная с 7 часов 9 мая и до завершения мероприятий переводятся в чрезвычайный режим работы", - сказано в сообщении.

Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что массовые мероприятия пройдут во всех регионах страны. Он также отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями правоохранителей.

Князев подчеркнул необходимость проведения координационных встреч руководителями территориальных подразделений полиции с представителями общественных организаций, отделений политических сил на местах для предотвращения противоправных действий в отношении участников массовых мероприятий.

Речь идет о недопущении провокаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов.

Напомним, Петр Порошенко 24 марта 2015 года подписал указ, в котором учредил 8 мая Днем памяти и примирения.