Правоохранители приехали на вызов о хулиганстве.

В Одесской области мужчина из охотничьего ружья стрелял в полицейский автомобиль, который приехал на вызов. Злоумышленника разыскивают. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

В Одесской области фермер стрелял в полицейский автомобиль

Инцидент произошел вчера, 4 мая, в 21:40 в селе Гиржово.

Известно, что разыскивают местного жителя Павла Чумаченко 1977 г. р.

Разыскиваемый мужчина 1977 г.р.

"Фермер из охотничьего ружья повредил служебный автомобиль наряда полиции, прибывшего на вызов о хулиганских действиях. Люди не пострадали. В дальнейшем Чумаченко закрылся на территории тракторной бригады", - сообщили в правоохранительных органах.

В 21.45 введена специальная полицейская операцию «Гром».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике просят сообщить в полицию, поскольку мужчина несет угрозу для окружающих.

Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции. В Киевской области ввели спецоперацию "Сирена".