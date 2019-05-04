С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, потерь нет

Возле Луганского и Зайцево стреляли из минометов.

С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, потерь среди украинских военных нет. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования, подконтрольные Российской Федерации, применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (возле Луганского) и 120 мм (возле Зайцево).

Также стрельба велась в районе Марьинки, Новомихайловки, Песков, Талаковки, Лебединского, Золотого-4.

Напомним, 3 мая боевики 21 раз обстреляли позиции сил ООС, двое военных были ранены.

2 мая было трое раненых при 15 обстрелах, 1 мая - 2 раненых при 18 обстрелах.