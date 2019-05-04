США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК
США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК
Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко
Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Над КНДР нависла угроза голода
Над КНДР нависла угроза голода
Почему у Венесуэлы не получается?
Почему у Венесуэлы не получается?
ГлавнаяОбществоВойна

С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, потерь нет

Возле Луганского и Зайцево стреляли из минометов.

С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, потерь нет
Фото: 24tv.ua

С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, потерь среди украинских военных нет. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования, подконтрольные Российской Федерации, применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (возле Луганского) и 120 мм (возле Зайцево).

Также стрельба велась в районе Марьинки, Новомихайловки, Песков, Талаковки, Лебединского, Золотого-4.

Напомним, 3 мая боевики 21 раз обстреляли позиции сил ООС, двое военных были ранены.

2 мая было трое раненых при 15 обстрелах, 1 мая - 2 раненых при 18 обстрелах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также