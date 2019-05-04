Почему у Венесуэлы не получается?
Почему у Венесуэлы не получается?
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК
США отказали в визе главе Конституционного суда Украины, - ЦПК
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Над КНДР нависла угроза голода
Над КНДР нависла угроза голода
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко
Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Ночью сожгли автомобиль секретаря Ровенского горсовета

Правоохранители расследуют умышленный поджог.

Ночью сожгли автомобиль секретаря Ровенского горсовета
Ночью сожгли автомобиль секретаря Ровенского горсовета
Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно полицейские расследуют поджог автомобиля секретаря Ровенского городского совета. Информация о том, что на ул. Летней горит внедорожник, поступила правоохранителям 4 мая около часа ночи.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль "Toyota RAV4" принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета. Транспортное средство было припарковано на проезжей части дороги возле частного дома, где и проживает ровнянин", - говорится на сайте областной полиции.

Спасатели потушили пожар, но иномарку полностью уничтожил огонь.

Досудебное расследование начато по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее в Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также