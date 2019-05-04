Ночью сожгли автомобиль секретаря Ровенского горсовета

В Ровно полицейские расследуют поджог автомобиля секретаря Ровенского городского совета. Информация о том, что на ул. Летней горит внедорожник, поступила правоохранителям 4 мая около часа ночи.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль "Toyota RAV4" принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета. Транспортное средство было припарковано на проезжей части дороги возле частного дома, где и проживает ровнянин", - говорится на сайте областной полиции.

Спасатели потушили пожар, но иномарку полностью уничтожил огонь.

Досудебное расследование начато по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее в Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус.