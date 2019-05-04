В воскресенье в Киеве днем сухо, до +23 градусов

5 мая в Киеве ясно, ночью кратковременный дождь, местами грозы, днем без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, температура ночью +5...+12 градусов, днем +13...+21 градус.

В Карпатах дожди, температура ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов, в Моршине дожди, температура ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15 градусов, в Трускавце дожди, температура ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15 градусов, в Сваляве ночью дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем +15...+17 градусов.

На севере Украины ясно, ночью кратковременный дождь, местами грозы, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +7...+13 градусов, днем +18...+24 градуса.

В центре Украины ясно, ночью местами кратковременный дождь, грозы, днем без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +7...+13 градусов, днем +17...+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью +5...+13 градусов, днем +19...+26 градусов.

На юге Украины без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +6...+12 градусов, днем +17...+25 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21 градус.