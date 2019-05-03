В Черкасской исправительной колонии №62 28 апреля группа осужденных из 30 человек напала и нанесла работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести.

В результате один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"По результатам проведения обыска был изъят ряд запрещенных вещей и предметов. Во время проведения указанных мероприятий специальные средства и физическая сила к осужденным не применялись. Сейчас оперативная обстановка в учреждении управляемая, администрацией проводятся соответствующие режимные меры для ее поддержания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента в учреждении введен режим особых условий, во время которого свидания с заключенными временно отменены.