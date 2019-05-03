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Российские власти Крыма ограничили скорость движения поездов по Керченскому мосту

Открыть железнодорожное движение по мосту Россия планирует в августе-сентябре 2019 года.

Российские власти Крыма ограничили скорость движения поездов по Керченскому мосту
Фото: МОСТ

Скорость движения поездов по Керченскому мосту не должна превышать 20 километров в час. Об этом сказал журналистам зампредседателя российского правительства Крыма Михаил Селезнев, сообщает Крым.Реалии.

Селезнев объяснил ограничение стремлением "создать конкуренцию" авиаперевозчикам.

"Это будет серьезная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде", - заявил он. Предполагается, что туристы будут выбирать железнодорожный транспорт для того, чтобы насладиться видами пролива.

Движение по мосту открыли в мае 2018 года. Железнодорожная часть моста пока не достроена. Открыть железнодорожное движение по мосту Россия планирует в августе-сентябре 2019 года.

Осенью 2018 Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило о заметном смещении моста на нескольких участках.

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