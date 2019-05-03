КГГА рекомендовала застройщику приостановить работы в Протасовом Яру

Комиссия Киевской городской госадминистрации рассмотрела вопрос о строительстве в Протасовом Яру и рекомендовала застройщику воздержаться от выполнения каких-либо работ до принятия окончательного решения.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Фейсбуке.

Во время заседания было согласовано создание рабочей группы. В нее войдут представители инициативной общественности, которая в дальнейшем будет изучать информацию относительно строительства на участке по улице Амосова, 6.

Кроме того, Департаменту земельных ресурсов и Департаменту благоустройства было дано поручение - провести обследование земельного участка, в частности, - проверить границы участка и установление забора, в соответствии с разрешительными документами.

Также было решено обратиться в Соломенскую РГА и Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Амосова, чтобы провести обследование состояния здания, которое находится поблизости и принадлежит заведению. Результаты отчета - должны предоставить на следующие заседания.

Напомним, вечером 2 мая между улицами Протасов Яр и Николая Амосова прошла акция протеста против незаконного строительства. Между активистами и молодыми людьми спортивной внешности - представителями застройщика произошли столкновения.

1 мая на Протасовом Яру и улице Амосова происходили стычки киевлян с "титушками "днепровской компании ООО "Дайтона групп", которая пытается вырезать 4 га зеленых насаждений для строительства в зеленой зоне трех небоскребов.

Первые конфликты в парке "Протасов Яр" из-за вырубки деревьев под застройку произошли в августе 2018-го.