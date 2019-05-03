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На Донбассе возросло количество обстрелов, есть раненые

В первой половине дня российские боевики открывали огонь 12 раз.

Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов на Донбассе сегодня в первой половине дня. Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

По состоянию на 12 часов дня зафиксировано 12 обстрелов со стороны боевиков, в том числе с применением тяжелого вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм.

Ранее сегодня стало известно, что в результате одного из обстрелов боевики повредили 6 домов и 2 автомобиля в жилом районе Марьинки. К счастью, люди не пострадали.

Количество обстрелов в зоне боевых действий увеличилось: за прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил.

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