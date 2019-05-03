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Боевики обстреляли жилой сектор Марьинки

Повреждены 6 домов и 2 автомобиля, люди не пострадали.

Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинки Донецкой области в пятницу, 3 мая, жертв нет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

"Минометный обстрел начался сегодня, 3 мая, в 05:30. Сейчас задокументировано повреждение 6 домов и 2 автомобилей. Пострадавших среди населения нет", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Повреждены дома на улицах Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко, осколками посечены окна, фасады домов, заборы, сельскохозяйственные помещения и транспортные средства.

Полицейские изъяли остатки мин, которые упали во двор.

Силы местной полиции патрулируют обстрелянный населенный пункт для своевременного оказания необходимой помощи жителям.

Напомним, накануне пресс-центр ООС отметил возвращение боевиков к тактике "кочующих батарей", когда огонь по позициям украинской армии ведется под прикрытием жилой застройки.

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