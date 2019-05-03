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ГФС изъяла товара на 5 млн гривен в сети ювелирных магазинов в Запорожской области

Производители ювелирных изделий не платили налоги.

ГФС изъяла товара на 5 млн гривен в сети ювелирных магазинов в Запорожской области
Фото: tourbina.ru

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Запорожской области схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий стоимостью 5 млн гривен. Об этом сообщается в пресс-центре ГФС.

В рамках проведения операции «Сеть» и расследования уголовного производства по ч.3 ст.209 (отмывание доходов), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов,), ч.3 ст.28 ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины правоохранители установили организованную группу лиц, которая за наличные деньги закупала золото, другие драгоценные металлы, драгоценные камни и перерабатывала их в ювелирные изделия на подконтрольных производственных мощностях.

Сделанные ювелирные изделия, группа продавала через специальный интернет-магазин и через сеть подконтрольных ювелирных магазинов на территории Запорожской области.

С целью уклонения от налогов, продажа ювелирных изделий осуществлялась от имени других подконтрольных физических и юридических лиц без соответствующего отражения в их бухгалтерском и налоговом учете реальных доходов, полученных от указанных продаж.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято ювелирные изделия общей стоимостью 5 млн гривен, финансово-хозяйственные документы, черновую документацию, компьютеры и носители информации.

На данный момент следствие продолжается.

Напомним, 26 марта 2019 года в Запорожской области в полицейских бросили гранату. Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения, прибыв на анонимный вызов в городе Пологи Запорожской области. Несмотря на это, полицейским удалось задержать злоумышленника, который тоже получил травмы в результате взрыва.

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