За год ООС бойцы Нацгвардии проверили более 3 млн человек и 1,8 млн автомобилей

Нацгвардия отчиталась о работе, проделанной за год на линии разграничения.

Национальная гвардия отчиталась о работе, проделанной в составе объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бойцы Нацгвардии вошли в состав объединенных сил в мае 2018 года. Они несут службу на блокпостах, охраняют опорные пункты и государственные объекты, служат на границе с Россией и осуществляют контрдиверсионные мероприятия.

За год гвардейцы проверили 1 817 985 транспортных средств и 3 127 717 человек на подвижных и стационарных блокпостах. Это в среднем 5000 и 9000 единиц техники и человек в сутки соответственно. При этом были задержаны 1373 человека, из них по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины - 616, по подозрению участия в деятельности незаконных вооруженных формирований - 418 человек.

При осмотрах гвардейцы изъяли 32 единицы оружия, 9 мин и снарядов, 3135 патронов различных калибров, 32 запала к гранатам, 2200 взрывчатых веществ, 1,153 килограмма наркотических веществ, 9 транспортных средств, 35 украденных вещей.

Под охраной гвардейцев находятся 7 важных государственных объектов, 2 государственные администрации, 5 судебных учреждений. Более 3000 человек спецконтингента доставлены в суды личным составом судебных стражей Нацгвардии.

Напомним, 29 апреля 2018 года президент Петр Порошенко объявил о завершении антитерриристической операции на Донбассе, которая длилась с 2014 года. Службу на линии разграничения несут военные объединенных сил - как украинской армии, так и полиции, пограничной службы, нацгвардии и других силовых ведомств.