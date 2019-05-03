Военнослужащие объединенных сил провели тренировки противовоздушной обороны. В учениях приняли участие дивизионы, батареи и другие подразделения оперативно-тактических группировок Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

С целью максимального приближения условий учений к боевым в качестве противника выступили наши военные летчики.

В ходе занятий расчеты на практике отработали боевое дежурство, уничтожение нарушителей воздушного пространства, отражение воздушного удара противника, прикрытие подразделения при переходе в наступление, уничтожение воздушных целей, в том числе и на предельно малых высотах, средствами непосредственного прикрытия.

Со всеми задачами участники учений справились на отлично, продемонстрировав высокую готовность удерживать контроль над воздушным пространством и прикрывать действия нашей пехоты от вражеских ударов с воздуха.

Напомним, накануне в зоне ООС получили ранения трое украинских военных.