Из супермаркета в столичном торговом центре "Район" мужчина пытался похитить десятки игрушек "киндер-сюрприз" на сумму около 7 тысяч гривен.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

"Мужчина из Львова хотел вынести "киндеров" из супермаркета в ТРЦ"Район" в Киеве... Не парочку, а очень много - почти на 7 000 гривен. Охрана сработала на отлично. Ценителя сладкого передали копам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, год назад в Ивано-Франковске 58-летний иностранец украл в магазине 179 киндер-сюрпризов.