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В Киеве львовянин пытался похитить из супермаркета "киндер-сюрпризов" на 7 тыс. гртвен

Ценителя сладкого передали полиции.

В Киеве львовянин пытался похитить из супермаркета "киндер-сюрпризов" на 7 тыс. гртвен
Фото: youtube

Из супермаркета в столичном торговом центре "Район" мужчина пытался похитить десятки игрушек "киндер-сюрприз" на сумму около 7 тысяч гривен.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

"Мужчина из Львова хотел вынести "киндеров" из супермаркета в ТРЦ"Район" в Киеве... Не парочку, а очень много - почти на 7 000 гривен. Охрана сработала на отлично. Ценителя сладкого передали копам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, год назад в Ивано-Франковске 58-летний иностранец украл в магазине 179 киндер-сюрпризов.

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