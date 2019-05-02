Мероприятия к 5-летию трагических событий в одесском Доме профсоюзов прошли без серьезных правонарушений

Всего в мероприятиях приняли участие около 4,5 тыс. человек.

Серьезных правонарушений во время массовых мероприятий в Одессе к 5-летию трагических событий в Доме профсоюзов не зафиксировано. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Всего в мероприятиях приняли участие: на Куликовом поле - до 4-х тысяч граждан, на Соборной площади - до 500 человек, информирует пресс-служба МВД.

"Более 2 тыс. полицейских, совместно с Национальной гвардии Украины и работниками ГСЧС Украины профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все прошло мирно и спокойно", - сказал Яровой.

По словам главы областной полиции Олега Беха, грубых нарушений общественного порядка и других преступлений совершено не было. С одним человеком провели профилактическую беседу и еще одну несовершеннолетнюю девушку доставили в отдел полиции.

"Она имела при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате, на ее родственников составлен административный протокол", – добавил он.

Также в ведомстве отметили, что продолжается усиленное патрулирование улиц Одессы работниками полиции и вспомогательными силами правоохранителей системы МВД.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и сторонниками единства Украины. В результате беспорядков сгорел лагерь сепаратистов на Куликовом поле, при штурме Дома профсоюзов начался пожар, в котором погибли 43 человека.