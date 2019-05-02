Великобритания объявила чрезвычайную ситуацию в области окружающей среды

Парламент пошел навстречу активистам и ни к чему себя при этом не обязал.

Парламент Великобритании принял решение об объявлении чрезвычайного положения в области окружающей среды и климата. Несмотря на очевидный шаг на встречу участникам акций протеста, это решение юридически не обязывает правительство к действиям, сообщает "Би-Би-Си".

Автор инициативы, лидер лейбористов Джереми Корбин, назвал решение "огромным шагом вперед".

При этом министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув признал, что с климатом сложилась "чрезвычайная ситуация", но не поддержал требования лейбористов об объявлении чрезвычайного положения.

"Мы обязуемся работать как можно ближе со странами, которые серьезно относятся к прекращению климатической катастрофы, и даем понять президенту США Дональду Трампу, что он не может игнорировать международные соглашения и действия по климатического кризиса", - сказал Корбин.

Объявление чрезвычайной ситуации является одним из ключевых требований, предъявляемых к правительству экологической группой "Восстание против вымирания". Активисты начали протесты в Лондоне в середине апреля, в ходе акций протеста были задержаны около тысячи человек. На прошлой неделе участники движения захватили музей естествознания в Лондоне.