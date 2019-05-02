Путин, Лукашенко и операция “купи козла”

Внезапный отзыв из Минска скандального посла России Михаила Бабича легко принять за победу Александра Лукашенко . Однако в рамках путинской стратегии долгосрочной осады Беларуси демонстративное увольнение Бабича скорее даже минус для белорусского руководства, нежели плюс. Этот маневр только укрепит позиции Кремля в ходе дальнейших переговоров о тотальной интеграции.

Фото: zercalo.org Михаил Бабич

Эпопея Бабича

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Бабича послом и спецпредставителем президента РФ в Беларуси 24 августа 2018 года. Информация о вероятном назначении к тому моменту циркулировала в российской прессе уже несколько месяцев. По неофициальным данным, Минск был против кандидатуры Бабича и до последнего сопротивлялся. Впрочем, сам Лукашенко впоследствии заверял журналистов, что решение о назначении нового посла принималось полюбовно, на основе полного консенсуса с Москвой.

Как бы то ни было, стиль работы Михаила Бабича в Беларуси кардинальным образом отличался от стиля работы предыдущего посла Александра Сурикова. Суриков, возглавлявший посольство РФ в Минске на протяжении 12 лет, вел себя тихо и не был замечен в активной публичной деятельности. Чаще всего он выступал в роли “голубя” - открыто поддерживал Лукашенко, старался сглаживать острые углы в двусторонних отношениях, а временами и вовсе заступался за официальный Минск в тех или иных белорусско-российских спорах.

Бабич же наоборот старался больше быть на виду: много ездил по стране, посещал предприятия и даже встречался с критиками режима Лукашенко - бывшими кандидатами в президенты Ярославом Романчуком и Татьяной Короткевич. Но самое главное - раз за разом использовал откровенно конфронтационную риторику. Так незаметно он стал чуть ли не главным после Лукашенко ньюсмейкером в стране.

В марте-апреле 2019 года пребывание Бабича в Беларуси превратилось в сплошной скандал. 14 марта Бабич дал высокомерное интервью РИА Новости, где обвинил Лукашенко в том, что он ведет себе не по-партнерски, манипулирует темой российской угрозы перед выборами, а также напомнил официальному Минску, что "не надо учить Россию и ее правительство, как жить". Параллельно Бабич назначил в Минске пресс-конференцию, посвященную очередной годовщине оккупации Крыма.

Поведение Бабича вызвало редкое единение белорусского общества и государства. МИД Беларуси выдал беспрецедентно жесткий комментарий: Бабича сравнили с "подающим надежды бухгалтером", обвинили в "менторской линии", а также посоветовали изучить историю Беларуси и "проявить немного уважения" к независимому государству. Гражданское общество требовало высылки Бабича из Беларуси и бойкота пресс-конференции по Крыму. Бойкот в итоге частично состоялся: часть независимых СМИ демонстративно проигнорировали выступление спецпредставителя Путина.

В апреле произойдет публичная пикировка Бабича с белорусским руководством при обсуждении цены строительства БелАЭС. После очередных язвительных комментариев Бабича относительно высказываний Лукашенко, начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз обвинил спецпредставителя Путина в том, что тот “успешно и эффективно” разрушает белорусско-российские отношения. “Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством”, - подчеркнул чиновник МИД. Очередной дипломатический скандал Лукашенко комментировать не стал. “Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется”, - заявил он журналистам 20 апреля.

Судя по всему, к этому времени предварительная договоренность об отзыве Бабича уже была достигнута. Спустя ровно десять дней, 30 апреля, Путин неожиданно для многих подпишет указ об отстранении Бабича и о назначении послом в Беларуси члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева. Мезенцев - инженер-железнодорожник по образованию, бывший комсомольский работник, председатель комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга в бытность работы там Путина и губернатор Иркутской области в 2009-2012 гг. На “ястреба” он никак не похож - по внешним признакам это скорее обновленная версия экс-посла Сурикова. Бабич же в итоге проработал в Беларуси чуть более 8 месяцев.

Что произошло

Отстранение Бабича с медийной, имиджевой точки зрения выглядит как большая победа Лукашенко. Получается, что он безболезненно устранил человека Путина, политического тяжеловеса, которого СМИ называли новым “генерал-губернатором” Беларуси.

Однако в действительности все гораздо сложнее. Крайне наивно полагать, что со столь резонансным назначением Путина “что-то пошло не так”. Мол, Бабич перегнул палку, оказался излишне жестким и Москва была вынуждена его отозвать. Сама биография Бабича свидетельствовала о том, что только такую конфронтационную линию он и мог избрать. Бывший силовик с хорошими связями в спецслужбах, жесткий и решительный. Он в разгар военной кампании в Чечне возглавлял местное правительство, но во много из-за своего характера очень быстро разругался с Ахмадом Кадыровым и потому был отозван. Такие люди априори не склонны к тонкой дипломатической работе и в Кремле это прекрасно понимали. Так что никакой самодеятельности тут не было: Бабич вел себя в Минске именно так, как этого хотел Путин.

Фото: Кремлин.ру Бабич во время встречи с Путиным

Также ясно, что Путина не могли разжалобить просьбы Лукашенко убрать скандального посла. С учетом оскорбительной риторики белорусского МИД в отношении Бабича, президент РФ и вовсе должен был отстаивать своего человека изо всех сил - уступать под публичным давлением в Кремле всегда считалось непозволительным проявлением слабости. К тому же Россия в последнее время ведет в отношении Беларуси жесткую политику, которая не предусматривает великодушных жестов. С чего же вдруг было решено пойти на попятную и сдать спецпредставителя Путина?

Ответ очевиден: произошла сделка. Москва могла согласиться на увольнение Бабича только в ответ на уступку со стороны Минска. Газета «Коммерсант» пишет, что в качестве такой уступки Лукашенко пообещал Путину «начать давно обсуждаемую интеграцию». «Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку», – утверждает издание. Эта информация не имеет подтверждения из других источников. Но выглядит вполне реалистично.

Обещать - не значит жениться

Разумеется, обещания Лукашенко - не самая твердая валюта. За 25 лет своего правления кому и чего он только не обещал, в том числе в международных отношениях. Достаточно вспомнить, как в 2010 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев сетовал на то, что Лукашенко его вероломно обманул: мол, обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но так и не сделал этого. В сущности в этом и заключается многолетняя тактика Лукашенко в отношении Кремля: с помощью псевдоуступок и пустых обещаний вытягивать из России экономические субсидии и политическую поддержку.

Но только вот отзыв Михаила Бабича - это как раз псевдоуступка Кремля. Ранее LB.ua уже подробно описывал расстановку сил в белорусско-российских отношениях в свете так называемого ультиматума Кремля. Напомним, в декабре 2018 года российское руководство озвучило свои условия: либо тотальная интеграция в порядке реализации договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, либо отказ от субсидирования экономики Беларуси. При этом время очевидно работает на Москву. Реализация Россией так называемого "налогового маневра" в нефтяной сфере должна привести к колоссальным финансовым потерям для бюджета и может стать смертельным ударом для нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси.

В правительстве считают, что ущерб от “налогового маневра” в период с 2019 по 2024 год может составить от 8 до 12 млрд. долларов. Причем потери будут расти лавинообразно и своего пика достигнут в 2023-2024 гг. В ответ на ультиматум Кремля Лукашенко выдвинул классическую формулу: утром деньги - вечером стулья (интеграция). Мол, после снижения цены на энергоресурсы до внутрироссийской и полной компенсации за “налоговый маневр” Беларусь готова заняться строительством Союзного государства. Путин в свою очередь отстаивает обратный порядок действий. Ни одна из сторон на уступки не идет.

В этой устоявшейся диспозиции проблемы Бабича и вовсе нет. Принципиально важные для белорусской экономики вопросы - “налоговый маневр”, цены на газы и доступ к российским рынкам - никакого отношения к работе посла не имеют. Бабич в данном случае был просто сильным раздражителем, элементом психологического давления на Лукашенко. Его направляли в Минск не для того, чтобы он устраивал переворот или договаривался с оппозицией, а для того, чтобы Лукашенко думал о том, что такой переворот за его спиной готовится. В результате был более сговорчив и отклонился от принципа “сначала деньги - потом интеграция”. Путин в данном случае разыграл комбинацию в духе старого анекдота “купи козла”. Возможно, Лукашенко теперь облегченно вздохнет, но этот успех - мнимый.

Удушение в братских объятиях

В этом как раз и заключается тактика Кремля: подкидывать Лукашенко новые проблемы, оставляя неизменной формулу “никакого субсидирования без тотальной интеграции”. Кстати, параллельно со скандалами вокруг посла Бабича Россельхознадзор начал активно вводить ограничения на поставки белорусской продукции в Россию. С просьбой пресечь “серые” белорусские схемы ведомство даже публично обратилось в ФСБ. «Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — возмущался Лукашенко. Он был настолько взбешен поведением России, что 11 апреля недвусмысленно пригрозил временно закрыть нефтепровод "Дружба" - якобы не ремонт. До этого, правда, дело не дошло.

Бабич и Россельхознадзор - это как раз те инструменты, с помощью которых Путин сокращает Лукашенко пространство для маневра (и без того небольшое). Когда придет время платить за отзыв Бабича, белорусский лидер, конечно, может отказаться от выполнения своих обещаний. Однако в таком случае Кремль будет ссылаться не только на собственноручно подписанный Лукашенко в 99-м году договор о создании Союзного государства, но и недавние личные обещания об интеграции (если, конечно, версия “Коммерсанта” верна). А это - не самая удобная для Минска расстановка сил на переговорах.

В целом в стратегии Путина ничего не изменилось: ставка делается на длительную осаду Беларуси, в результате которой Лукашенко будет вынужден принять интеграционные условия Кремля. Кто будет российским послом в Минске во время такой осады - совершенно не важно. Лукашенко же продолжает рассчитывать на то, что сможет в итоге перехитрить своего восточного союзника. Статус-кво в этом смысле сохраняется.