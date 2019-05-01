В Великобритании со скандалом уволили министра обороны

Гэвин Уильямсон может быть причастен к сливу закрытой информации журналистам.

Глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон уволен с должности.

"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - цитирует BBC сообщение британского правительства.

Решение принято по итогам расследования утечки информации с закрытых переговоров, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании сетей 5G.

Совет национальной безопасности Великобритании под председательством Терезы Мэй обсуждал вопрос использования технологий Huawei на секретном совещании, но журналистам каким-то образом удалось выяснить содержание этой встречи.

Совет национальной безопасности - место встречи министров, так или иначе ответственных за безопасность страны. Их переговоры строго конфиденциальны, поэтому утечку в Британии расценили как нечто экстраординарное.

Уильямсон одним из первых заявил, что ни он, ни его команда не были виновниками утечки.

Согласно публикации Daily Telegraph, основанной на "сливе", продукция Huawei будет использоваться в Великобритании в конструкции "некритических" компонентов сетей связи 5G. Это подразумевает, что Huawei не будет поставлять оборудование, которое способно идентифицировать мобильное устройство и решать, как и куда направлять телефонные звонки и передавать данные.

США призывают своих ближайших союзников, среди которых Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия, полностью отказаться от услуг китайского телекоммуникационного гиганта. У Вашингтона вызывают опасения возможные обязательства компании перед китайским правительством и угроза, которую это представляет для телекоммуникационных сетей в США и других странах. Австралия уже заявила, что поддерживает Вашингтон.

Huawei в свою очередь утверждает, что ее деятельность не несет угрозы в области шпионажа и саботажа.

Гэвин Уильямсон возглавлял британское министерство обороны с 2017 года.

Новым министром обороны Британии назначена министр международного развития Пенни Мордонт.