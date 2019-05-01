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В Париже произошли столкновения на первомайской демонстрации (обновлено)

Задержаны десятки человек.

Парижская полиция сегодня провела более 9 тыс. "профилактических обысков" сумок и арестовала 165 человек перед началом первомайских митингов, но все равно не смогла предотвратить столкновения. Об этом сообщает Associated Press.

Опасаясь участия "радикальных активистов" в парижской демонстрации, на улицы города вышли около 7400 полицейских.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Несмотря на это, обуздать демонстрацию не удалось. Участники шествия бросались камнями, били витрины, а также поджигали и разбивали транспортные средства. Полиция неоднократно использовала слезоточивый газ, чтобы установить контроль над толпой, которая собиралась возле парижского вокзала Монпарнас для главной акции протеста.

Журналисты отметили, что отдельные люди или группы людей в черной одежде с капюшонами выкрикивали антиправительственные лозунги и смешивались с протестующими "желтыми жилетами" или участниками от профсоюзов.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В целом во Франции были организованы больше 230 демонстраций. Все прошли мирно, кроме парижской.

Эмманюэль Макрон же сегодня традиционно проводит прием в Елисейском дворце. Там он встречается с рестораторами, булочниками и другими производителями съестного.

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