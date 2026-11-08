Підсумки бігового року: як правильно проаналізувати свої результати (і чому медалі не головне)

Більше того, гонитва виключно за медалями та секундами призводить до мікротравм, вигорання, руйнування нервової системи та бажання припинити займатись циклічними видами спорту («краще качалка»). Щоб наступний сезон не закінчився в кабінеті травматолога, підсумки року треба підбивати з холодною головою, спираючись на сучасну спортивну науку та чесну психологію.

Наприкінці року стрічки соцмереж традиційно заповнюються скриншотами зі Strava: загальний кілометраж, набір висоти, кількість тренувань, медалі. Аматори з гордістю вивішують нові медалі на стіну і ставлять галочки навпроти особистих рекордів. Але як спортсмен-аматор можу сказати прямо: сухі цифри загального набігу та блиск металу на шиї не говорять про ваш реальний прогрес майже нічого.

1. Аналітика навантажень: забудьте про «правило 10%».

Роками аматорам кажуть: щоб не травмуватися, обсяг бігу треба збільшувати не більше ніж на 10% щотижня. Проте західна спортивна медицина вже давно пішла вперед.

Австралійський спортивний фізіолог, доктор Тім Габбетт (Tim Gabbett), здійснив революцію, довівши, що головна причина травм – це не великий кілометраж сам по собі, а різкі стрибки навантаження. Він ввів поняття ACWR (Acute-to-Chronic Workload Ratio) – співвідношення гострого навантаження (за останній тиждень) до хронічного (середнього за останні чотири тижні).

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Фото: EPA/UPG Марафон у Нью-Йорку, 2026 рік

Як проаналізувати свій рік. Відкрийте свій щоденник тренувань (Garmin Connect або Strava). Подивіться на графік обсягів.

Поганий рік. Графік нагадує кардіограму. Три тижні ви бігали по 15 км, потім різко пробігли 50 км («бо скоро старт»), потім захворіли, тиждень пропустили і пробігли 40 км. Навіть якщо ви здобули медаль, ви знущались зі свого організму. Здоров’я вам це не пробачить.

Хороший рік. Графік нагадує плавний, пологий пагорб. Стабільність – це король спорту на витривалість. Краще бігати по 30 км на тиждень стабільно весь рік, ніж два місяці по 70 км, а потім лікувати запалення окістя.

Порахуйте «Дні без болю». Скільки тижнів у цьому році ви пропустили через хвороби, застуди або біль у колінах/ахіллах? Якщо більше трьох тижнів – ваш тренувальний план був некоректним, незалежно від кількості здобутих медалей.

Фото: EPA/UPG Виснажений бігун на фініші

2. Як розрахувати цілі на наступний рік

Головна пастка аматора під час планування нового сезону – це цілі, взяті зі стелі. «Цього року я пробіг півмарафон за 1:50, наступного хочу за 1:35, бо мій колега/блогер/дід-сусід так бігає». Це прямий шлях до розчарування.

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Американський тренер та фізіолог Джек Деніелс у своїй фундаментальній книзі «Daniels' Running Formula» розробив систему VDOT (показник ваших поточних бігових здібностей). Це математична модель, яка дозволяє точно спрогнозувати ваш результат на будь-якій дистанції на основі поточних показників.

Як ставити цілі на наступний рік:

Візьміть свій найкращий свіжий результат на короткій дистанції, де ви виклалися на 100% (наприклад, 5 км або 10 км наприкінці осені). Використайте калькулятор VDOT (його легко знайти в інтернеті за запитом VDOT Calculator). Введіть свій час. Калькулятор покаже ваш математичний потенціал для півмарафону чи марафону на даний момент.

Фото: EPA/UPG Учасники марафону в Срінаґару, Індія, 2026 рік

Приклад із практики. Ви пробігли 10 км за 50 хвилин. Калькулятор покаже, що ваш еквівалент на півмарафоні – близько 1:50. Якщо ви ставите ціль на весну пробігти півмарафон за 1:35 – ви йдете проти фізіології. Адекватним математичним кроком буде ціль 1:46–1:47. Зрізати по 15 хвилин на таких дистанціях можна лише в перший рік тренувань; далі прогрес вимірюється хвилинами, за які доводиться боротися місяцями бази.

3. «Процес проти Результату».

Бред Стулберг у своїй книзі «The Practice of Groundedness» (Практика заземлення) чудово описує пастку «героїчного досягаторства». Коли ми фокусуємося виключно на результаті (медаль, фінішний час, конкретний старт), ми потрапляємо в залежність від факторів, які не можемо контролювати (погана погода, отруєння перед стартом, скасування забігу через тривогу). Рішення – змістити фокус з цілі на процес. Аналізуючи рік, запитайте себе не «У яких стартах я брав участь?», а «Яким я став?».

Ціль-результат (погана): «Вибігти з 4 годин на марафоні». Якщо піде дощ або зупиниться шлунок – ви відчуєте себе невдахою, попри пів року тренувань. У мене була така оцінка своїх результатів на другому марафоні, який я подолав гірше, ніж перший. Причиною був спазм діафрагми на дистанції, яку я все одно намагався подолати у запланований час. Хоча сам факт фінішу за таких обставин був успіхом.

Фото: EPA/UPG Люди займаються в спортзалі попри блекаут, Київ

Ціль-процес (ідеальна): «Робити два силові тренування на тиждень», «Спати мінімум 7,5 години», «Бігати 80% обсягу в легкій пульсовій зоні (Зона 2)». Якщо ви виконаєте цілі процесу, фінішний час прийде сам собою як побічний ефект. Більше того, ви почнете отримувати кайф від самого стилю життя. Виходячи на вулицю о 6-й ранку або ввечері після роботи, ви знатимете, що робите це для своєї дисципліни та здоров’я, а не заради медалі, яка припадатиме пилом у шафі або на стіні.

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4. Сон як головний легальний допінг

Багато аматорів скрупульозно рахують кілометри, але повністю ігнорують найважливіший показник для відновлення – години сну. Ми часто крадемо час у ночі, щоб встигнути на ранкову пробіжку перед офісом. Я такий самий.

Спортивний науковець зі Стенфордського університету, доктор Шері Ма (Cheri Mah), яка працює з елітними атлетами НБА та олімпійцями, провела знакове дослідження (Sleep Extension Study). Вона довела, що подовження сну атлетів до 8,5–10 годин на добу без будь-яких змін у тренувальному плані суттєво покращувало їхні швидкісні показники, реакцію та настрій, а також різко знижувало рівень травматизму. Головний інсайт сучасної спортивної науки: на тренуванні ви лише руйнуєте свої м’язи. Ростете і стаєте сильнішими ви виключно під час відпочинку.

Як проаналізувати свій рік. Відкрийте статистику сну у вашому додатку (Garmin Connect, Apple Health чи Samsung Health). Який ваш середній показник за рік? Якщо це 6–6,5 години, то ваш організм під час підготовки до марафону постійно перебував у стані хронічного недовідновлення та мав підвищений рівень кортизолу. Ваша головна ціль на наступний рік – не «купити дорогі карбонові кросівки», а «знайти додаткові 45 хвилин для сну щодня». Це дасть вам набагато більший приріст результатів (і радості від життя), ніж будь-яка екіпіровка.

Фото: EPA/UPG Бігуни марафону в Сіднеї передають вітання на камеру

5. HRV та пульс спокою: навчіться слухати нервову систему

Аматори часто стають рабами свого тренувального плану. Якщо в програмі написано «важкі інтервали 8 по 1000 метрів», вони йдуть їх робити, навіть якщо ледь стоять на ногах після стресової наради на роботі чи безсонної ночі через тривоги. Я також постійно так роблю, але не повторюйте мої помилки. Італійський дослідник та спортивний фізіолог, доктор Марко Альтіні (Marco Altini), зробив революцію в аматорському спорті, популяризувавши метрику HRV (Heart Rate Variability – варіабельність серцевого ритму). Цей показник, який зараз вимірюють майже всі спортивні годинники, демонструє баланс між вашою симпатичною (стрес, боротьба) та парасимпатичною (відпочинок, відновлення) нервовими системами. Альтіні довів, що виконання важких (розвиваючих) тренувань на фоні пригніченого HRV не дає тренувального ефекту, а лише наближає хворобу або травму.

Згадайте моменти цього року, коли ви захворіли, «зловили» травму або відчули глибоку апатію до бігу. Якщо ви подивитеся на свої графіки за тиждень до цих подій, скоріш за все, побачите картину: ваш пульс спокою (Resting HR) був стабільно завищений, а HRV стрімко падав. Тіло кричало: «Мені потрібна пауза!», але ви вперто продовжували бігати важкі кроси заради галочки в Strava або виконання плану програми. Не гвалтуйте самі себе — для цього є керівники. Навчіться адаптивності. Якщо ваші дані чи загальне самопочуття сигналізують про перевантаження нервової системи, замініть темповий біг на легке плавання в басейні, йогу або просто залиштеся вдома і поспіть. Уміння скасувати тренування заради збереження здоров’я – це і є ознака справжнього професіоналізму.

Фото: EPA/UPG Атмосфера марафону в Сіднеї

Ваш чесний чекліст на кінець року

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Перш ніж купувати слоти на весняні старти, дайте собі чесну відповідь на три запитання:

«Чи зберіг я баланс?»

Ви не професійний спортсмен, та забіг протягом 4 годин не вирішить ваших особистих проблем. Підготовка до стартів не повинна руйнувати сім’ю. Якщо ваші недільні 20-кілометрові кроси стали причиною постійних сварок удома, а після них ви лежите на дивані без сил погратися з дитиною – ви програли цей сезон. Аматорський спорт має давати енергію для життя, а не забирати її.

«Що було моїм слабким місцем?»

Можливо, у вас сильні ноги, але слабкий кор, через що на 15-му кілометрі починає боліти поперек? Тоді ціль на зиму – не бігові обсяги, а килимок у вітальні та кросфіт.

«Чи приносить мені це радість?»

Якщо останні два місяці перед головним стартом ви змушували себе виходити на пробіжки з ненавистю – ви вигоріли. Зробіть крок назад. Дозвольте собі місяць поплавати, покататися на велосипеді, погуляти з собакою або просто потягати залізо. Рік вважається успішним не тоді, коли ви встановили особистий рекорд або взяли участь в усіх змаганнях в Україні. Він успішний, якщо 31 грудня ви відчуваєте себе здоровою людиною зі стабільною психікою, у якої нічого не болить і яка щиро хоче завтра вранці вийти на легку пробіжку. Починайте планувати з розумом!

Фото: EPA/UPG Старт марафону в Мехіко

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