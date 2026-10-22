Швеція розглядає можливість візових обмежень для російських та білоруських спортсменів

Цей крок може перешкодити спортсменам, які мають нейтральний статус, взяти участь в Чемпіонаті світу з лижних гонок наступного року.

Швеція розглядає питання візових обмежень для російських та білоруських спортсменів, які хочуть брати участь у міжнародних спортивних заходах на території країни.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву міністра міграції Швеції.

Цей крок може завадити спортсменам, які мають нейтральний статус, взяти участь у Чемпіонаті світу з лижних гонок наступного року у шведському місті Фалун. Чемпіонат, що включає лижні гонки, стрибки з трампліна та лижне двоборство, запланований на лютий та березень.

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«Наразі ми аналізуємо правові підстави, за яких російським та білоруським спортсменам може бути відмовлено у візах», – заявив міністр міграції Йохан Форсселл.

Він додав, що уряд Швеції рішуче критикує дозвіл російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.

«Існує очевидний ризик того, що це може призвести до нормалізації агресії Росії проти України», – сказав він.

Шведська лижна асоціація заявила, що з моменту вторгнення Росії в Україну вона дотримується тієї ж позиції: спортсмени з Росії та Білорусі повинні залишатися виключеними з міжнародних змагань, поки триває війна.