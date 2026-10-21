Україна і Норвегія працюють над рішенням для збиття шахедів. Перші результати очікують цього року

Українська команда під час перебування в Норвегії 20-21 жовтня провела зустрічі з представниками оборонної промисловості. Зокрема, з однією з провідних компаній – Kongsberg, з якою Україна працює над захистом неба, повідомив президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Станом на зараз робота триває над трьома проєктами. Є позитивні результати.

«Перший проєкт: результат сильний, на мій погляд, ми отримаємо вже за півтора-два місяці, і отримаємо для захисту нас від шахедів. Другий проєкт: про цей проєкт менше я буду казати поки що. Нехай все доїде – все, що ми напрацювали. Другий проєкт – це FREYJA (україно-європейська антибалістична програма. – Ред.). Над ним ми працюємо, ви багато про це знаєте, ми вдячні за таку послідовну роботу наших норвезьких партнерів щодо посилення цього проєкту – FREYJA, віримо в цей успіх. І є третій проєкт щодо ППО і зв'язку, скажімо так, – супутникового зв'язку. Про це трішки пізніше. Вдячний за результат», – сказав глава країни.

Президент подякував і за зустріч у парламенті Норвегії та широку коаліцію різних партій навколо України. Обговорили пакет енергетичної підтримки, питання повернення українських дітей, облаштування бомбосховищ та інші програми.

«Окремо я скажу чесно, що для нас важливо закрити всі проблемні, всі дефіцитні питання цього фінансового року. Ви знаєте, що ми попрацювали непогано з Євросоюзом. Також вдячні партнерам. Але залишився у нас дефіцит в 3,5 мільярда євро, тобто 4,1 мільярда доларів. Ми над цим працюємо. Це питання я підняв з нашими норвезькими колегами. Питання сприймається, ми в діалозі, скажімо так. Надіємось, що нам партнери будуть допомагати. Вдячний Королю за аудієнцію. Дякуємо Норвезькому народу за підтримку», – сказав Володимир Зеленський.