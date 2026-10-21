Болгарія більше не фінансуватиме летальну зброю для України через Європейський фонд миру

Уряд країни заявив, що надалі підтримуватиме Україну лише нелетальною допомогою, яку насамперед спрямовуватимуть у регіони з етнічним болгарським населенням.

Уряд Болгарії утримається від подальшого фінансування летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF) і фінансуватиме лише нелетальну допомогу.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, пише Novinite.

"Болгарія фінансуватиме для України лише нелетальну допомогу; крім того, вона наполягатиме на тому, щоб болгарське фінансування спрямовувалося насамперед у регіони з етнічним болгарським населенням", – заявили в уряді країни.

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Рішення обґрунтували стратегічним інтересом Болгарії "у припиненні бойових дій поблизу її кордонів, а також на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, водночас виступаючи проти тривалого військового протистояння".

"Зосередження виключно на невійськовій допомозі надсилає міжнародній спільноті чіткий сигнал: Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, проте відкидає логіку нескінченного військового протистояння та шукає шляхи для відкриття дипломатичних каналів для переговорів", – зазначили в уряді.

Внесок Болгарії до Європейського фонду миру цього року становить понад 9 мільйонів євро. Водночас конкретної частки цих коштів на закупівлю зброї для України не виділяли.

Раніше цього року, на підставі рішення попереднього уряду Росена Желязкова, ухваленого в лютому, Болгарія вже надала Україні допомогу на суму понад 6 мільйонів євро через цей механізм.

Європейський фонд миру діє з 2021 року, а його загальний обсяг перевищує 17 мільярдів євро. У вересні цього року Євросоюз схвалив виділення понад 6 мільярдів євро на фінансування закупівлі зброї для України.

Після передачі військової техніки Болгарія отримала через цей фонд понад 3 мільйони євро відшкодування.